Orsini | Bene per l’Italia l’operazione Intesa-Unipol su Mps

L’operazione tra Intesa e Unipol su Mps è stata giudicata positiva da un esperto del settore bancario. La fusione mira a rafforzare la solidità delle banche coinvolte e a migliorare la capacità di finanziare imprese e innovazione. La notizia è stata commentata come un passo importante nel processo di consolidamento del settore bancario italiano. Nessun altro dettaglio o dato finanziario è stato fornito.

«La vedo positivamente perché conferma che l’evoluzione in atto del risiko bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani». Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini risponde così a margine di un evento a Modena sull’operazione lanciata da Intesa Sanpaolo e Unipol per l’acquisizione del 100% di Mps. «L’Italia - aggiunge Orsini - ha bisogno di intermediari solidi, radicati nel Paese e con una base di azionisti fortemente nazionale, capaci di competere a livello europeo ed accompagnare a livello internazionale le nostre aziende. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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