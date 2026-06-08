Oggi, 8 giugno 2026, in un’intervista, Orietta Berti ha dichiarato che i suoi figli riceveranno solo le sue camicie da notte come eredità. La cantante ha parlato del rapporto con Otis e Omar, specificando che non lascerà loro altri beni o patrimoni. La dichiarazione ha suscitato sorpresa tra i presenti, senza menzioni di altri beni o proprietà. La Berti ha confermato che non ci saranno altri lasciti materiali oltre a quello citato.

Ospite di La volta buona, Orietta Berti oggi 8 giugno 2026 ha parlato con sincerità del rapporto con i suoi figli, Otis e Omar, e del patrimonio che un giorno lascerà loro. La cantante, sposata da decenni con Osvaldo Paterlini, ha spiegato di non aver accumulato grandi ricchezze da tramandare perché nel corso degli anni ha scelto di reinvestire gran parte dei suoi guadagni nella propria attività artistica. Durante l’intervista, la cantante 83enne ha affrontato il tema dell’eredità. “È vero che i figli, quando hanno i soldi, diventano bamboccioni. Io non ho tanto da lasciargli perché ho investito tanto su me stessa: mi produco da sola i video e i dischi. Faccio tutto con i miei soldi. I miei figli avranno poco da ereditare: avranno le camicie da notte e i miei abiti”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Orietta Berti spiazza tutti sull’eredità ai figli: “Avranno solo le mie camicie da notte”

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