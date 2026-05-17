Emanuele Ferrari e Andrea Iori hanno celebrato il loro matrimonio con una cerimonia romantica e suggestiva. La cerimonia è stata officiata da una nota cantante, nota per la sua carriera musicale, che ha partecipato all’evento. I due sposi hanno scelto di condividere questo momento speciale con amici e familiari, che hanno assistito alle promesse di amore e impegno reciproco. La celebrazione si è svolta in un’atmosfera elegante, con dettagli curati e un tocco di magia.

Emanuele Ferrari e Andrea Iori si sono sposati. I due innamorati si sono giurati amore eterno con una cerimonia romantica e da favola. A celebrare le nozze una persona speciale: Orietta Berti. Le nozze di Emanuele Ferrari e Andrea Iori. “È successo”, ha scritto Emanuele Ferrari – conosciuto sui social come Emi – sul suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto che lo ritrae mano nella mano con Andrea Iori. Nello scatto i due novelli sposi appaiono sorridenti e felici, mentre sullo sfondo vediamo Orietta Berti che applaude. Visualizza questo post su Instagram Tanti i commenti e gli auguri rivolti alla coppia da parte di followers che hanno sempre seguito la storia d’amore, raccontata sui social, con grande delicatezza e dolcezza, da Emanuele Ferrari. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emanuele Ferrari e Andrea Iori si sono sposati: le nozze da favola celebrate da Orietta Berti

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