Claudio Amendola ha raccontato di aver vissuto momenti in cui possedeva tutto ciò che desiderava, ma aveva problemi con il denaro e l’uso di sostanze. Ha spiegato che i vizi erano un modo per affrontare i sensi di colpa e rinviare l’affrontamento di un dolore nascosto. L’attore ha anche detto di aver tentato di proteggersi con una corazza, anche se questa non sempre ha retto alle difficoltà. La sua testimonianza si concentra su aspetti personali e sulle sue battaglie interiori.

Claudio Amendola si è costruito una corazza per resistere al dolore. Un dolore nascosto. Una corazza che non sempre ha resistito. Non sempre è riuscito a proteggerlo come avrebbe voluto. A Vanity Fair l’attore tornato con I Cesaroni racconta che «per buona parte della mia vita ho cercato di rimandare determinati appuntamenti con me stesso perché non mi sentivo di affrontarli. Anche se non sono mai andato in analisi, col senno di poi posso dire di essere sempre fuggito dal dolore fin da bambino, come se mi fossi costruito una corazza per non soffrire. Non posso escludere che tutti i miei vizi fossero semplicemente un modo per continuare a rimandare quello che era inevitabile». 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo tutto quello che potessi desiderare, ma sperperavo denaro e facevo uso di sostanze per spegnere i sensi di colpa. I miei vizi un modo per rimandare l’inevitabile”: parla Claudio Amendola

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The rural golden phoenix husband hides a dark secret, and I will let him pay a painful price#drama

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