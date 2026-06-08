Ore 15 urne chiuse

Alle 15 le urne si sono chiuse. Tra pochi minuti saranno comunicati i dati ufficiali sulle affluenze.

Scoccano le 15 e si chiudono le urne. Tra alcuni minuti arriveranno i risultati sulle affluenze definitive. Il trend appare essere in calo rispetto al primo turno. Non resta che attendere i dati conclusivi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Referendum sulla giustizia, alle urne il 46% dei cittadini aretusei

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