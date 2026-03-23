referendum giustizia urne chiuse alle 15 attesa per gli exit poll i risultati in diretta

Referendum, ostacoli al voto dei rappresentanti di lista fuorisede. M5s: "Qualcuno si è rivolto alle forze dell'ordine, altri hanno firmato moduli" C’è tempo fino alle 15 per votare per il Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Immediatamente dopo, chiusi i seggi, verranno diffusi gli exit poll mentre inizierà lo spoglio delle schede elettorali. Alle 23 di domenica si è registrata l’affluenza record di oltre 46 punti percentuali. L’Emilia Romagna si è confermata la Regione con la più alta partecipazione pari al 53,69%, maglia nera alla Sicilia con il 34,94%. In Veneto il voto per il referendum batte quello per le suppletive alla Camera: l'affluenza alle 23 è più alta di 6 punti Verso la chiusura delle urne, ieri affluenza record: dalle 15 primi exit poll e i risultati in diretta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Referendum Giustizia Stando alle varie stime si chiuderà con un'affluenza del 58-60%, circa il 55-57% contando anche gli elettori esteri. Cioè a conti fatti serviranno circa 14 milioni di voti per vincere il referendum. Chi può arrivarci x.com