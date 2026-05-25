Alle 15 si sono chiuse le urne per le elezioni comunali del 2026, con lo spoglio dei voti che è iniziato subito dopo. Sono stati 894 i Comuni coinvolti, votati nelle giornate di 24 e 25 maggio. Di questi, 121 hanno più di 15mila abitanti, inclusi 18 capoluoghi di provincia, mentre 773 Comuni avevano meno di 15mila abitanti.

Alle 15 si chiudono le urne per le Comunali 2026. Sono stati 894 i Comuni chiamati al voto il 24 e 25 maggio: 121 sono Comuni superiori a 15mila abitanti (di cui 18 capoluoghi) e 773 i Comuni pari o inferiori a 15mila abitanti. Riflettori accesi, tra le grandi città al voto, su Venezia per il dopo Brugnaro e Salerno, dove torna in corsa Vincenzo De Luca. L’ affluenza, alle 23 di domenica sera, si era attestata al 43,31%. Nella città lagunare a contendersi la fascia tricolore sono Simone Venturini, candidato per il centrodestra e Andrea Martella, attualmente senatore del Pd, candidato del centrosinistra, sostenuto dal campo largo (Pd-M5s-Avs) e Italia Viva, Psi, +Europa, Radicali, Rifondazione Comunista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Comunali 2026, alle 15 urne chiuse e al via lo spoglio: i risultati in diretta

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