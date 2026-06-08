Ordinanze di tutela nei comuni pisani per l' incendio di Lugnano si aggiungono Pontedera e Bientina

Il sindaco di Pontedera ha emesso un'ordinanza con misure di prevenzione dopo l'incendio avvenuto stamattina nella centrale di energia di Lugnano, nel comune di Vicopisano. La decisione si aggiunge a quelle già adottate da altri comuni della zona, tra cui Bientina, per rafforzare le misure di sicurezza e tutela. L'evento ha coinvolto un impianto industriale e ha portato a misure di prevenzione locale.

Anche Pontedera e Bientina si allineano agli altri comuni sul fronte delle misure di sicurezza. Il sindaco Matteo Franconi ha infatti emesso un'ordinanza con le misure di prevenzione a seguito dell'incendio partito stamani, 8 giugno, alla Delca Energy di Lugnano, nel comune di Vicopisano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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