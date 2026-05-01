Si aggrava l’incendio sui Monti Pisani | evacuata un’intera frazione di San Giuliano Terme

L’incendio che da tre giorni interessa i Monti Pisani tra le province di Lucca e Pisa si è intensificato, portando all’evacuazione di un’intera frazione nel comune di San Giuliano Terme. Le fiamme si sono estese su un’ampia area, rendendo necessario l’intervento delle squadre di emergenza e di protezione civile. Le autorità hanno disposto l’evacuazione delle abitazioni situate nelle zone più vicine alle fiamme.

Fuori casa circa 3500 persone. Ripartite le operazioni di spegnimento con in azione Canadair, vigili del fuoco e volontari antincendio boschivo SAN GIULIANO TERME – Ha assunto dimensioni drammatiche l’incendio che da tre giorni sta interessando i monti pisani a cavallo fra le province di Lucca e Pisa. È stata evacuata tutta la frazione di Asciano fino alla strada provinciale 30, la via del Lungomonte: circa 3.500 le persone interessate. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà possibile telefonare alla Centro Operativo Comunale (telefono 050.819299) per essere indirizzati alle strutture di accoglienza appositamente individuate dal Comune. Infine, l’invito, rivolto alla cittadinanza a limitare l’utilizzo dei mezzi privati ai soli casi di effettiva ed improrogabile necessità.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Si aggrava l’incendio sui Monti Pisani: evacuata un’intera frazione di San Giuliano Terme Notizie correlate Si smarriscono sui Monti Pisani: cinque donne tratte in salvo dai vigili del fuocoCALCI – Pomeriggio di apprensione ma fortunatamente a lieto fine sui Monti Pisani, dove una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è dovuta intervenire... Leggi anche: Nuove botteghe, negozi e laboratori: così si punta a rigenerare San Giuliano Terme Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio Faeta, prime abitazioni evacuate a S. Maria del Giudice; Incendio Faeta, sale a 250 ettari la superfice bruciata; Incendio Monte Faeta, evacuazioni a Santa Maria del Giudice: in fiamme 400 ettari; Incendio sul Monte Faeta | case evacuate preoccupa il vento Le fiamme avanzano sul versante Pisano. Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoSi aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Le fiamme, partite martedì 28 aprile 2026 nella zona del Monte Faeta, si sono allargate tra ieri, 29 e oggi, 30 april ... firenzepost.it Incendio Faeta, prime abitazioni evacuate a S. Maria del GiudiceSi aggrava l'incendio boschivo sul monte Faeta. A Santa Maria del Giudice le famiglie residenti in via dei Marinari e via San Pantaleone sono state allontanate dalle loro abitazioni a scopo precauzion ... noitv.it Non è l'Etna in eruzione, ma il vasto incendio che sta attanagliando i Monti Pisani visto dal satellite oggi. Il bilancio comincia a peggiorare rapidamente, si parla di almeno 250 ettari interessati, e intanto circa 300 persone evacuate per precauzione in provinc - facebook.com facebook