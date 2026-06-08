Oppini replica a Chivu | Continua a ribadire che Kalulu allunga la mano è ridicolo lì è cambiato il campionato I fischi non sono un insulto Per anni la Juve è stata…

Da webmagazine24.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la trasmissione “Netweek Calcio Show” condotta da Claudio Brachino, Oppini ha commentato le dichiarazioni di Chivu, respingendo l’accusa di comportamento scorretto di Kalulu. Oppini ha affermato che i fischi non costituiscono un insulto e ha sottolineato che il campionato è cambiato, riferendosi alle diverse dinamiche delle partite recenti. La trasmissione si è concentrata sulle tensioni e sui comportamenti in campo, senza approfondire aspetti legali o istituzionali.

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Durante la trasmissione calcistica “Netweek Calcio Show” condotta dal Claudio Brachino, si è parlato anche delle dichiarazioni rilasciate venerdì scorso a “DAZN” dal tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, dove gli è stato chiesto di Alessandro Bastoni e la polemica che c’è stata per la sua simulazione, ormai diventata famosa, nei riguardi di Pierre Kalulu. “Il mio . L'articolo Oppini replica a Chivu: “Continua a ribadire che Kalulu allunga la mano, è ridicolo, lì è cambiato il campionato. I fischi non sono un insulto, Per anni la Juve è stata.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Oppini sbeffeggia l’Inter: “Interismo, Cuadrado da tuffatore a valore aggiunto, Lukaku da dominatore a colui che. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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