Durante la trasmissione “Netweek Calcio Show” condotta da Claudio Brachino, Oppini ha commentato le dichiarazioni di Chivu, respingendo l’accusa di comportamento scorretto di Kalulu. Oppini ha affermato che i fischi non costituiscono un insulto e ha sottolineato che il campionato è cambiato, riferendosi alle diverse dinamiche delle partite recenti. La trasmissione si è concentrata sulle tensioni e sui comportamenti in campo, senza approfondire aspetti legali o istituzionali.

Durante la trasmissione calcistica “Netweek Calcio Show” condotta dal Claudio Brachino, si è parlato anche delle dichiarazioni rilasciate venerdì scorso a “DAZN” dal tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, dove gli è stato chiesto di Alessandro Bastoni e la polemica che c’è stata per la sua simulazione, ormai diventata famosa, nei riguardi di Pierre Kalulu. “Il mio . L'articolo Oppini replica a Chivu: “Continua a ribadire che Kalulu allunga la mano, è ridicolo, lì è cambiato il campionato. I fischi non sono un insulto, Per anni la Juve è stata.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Oppini sbeffeggia l’Inter: “Interismo, Cuadrado da tuffatore a valore aggiunto, Lukaku da dominatore a colui che. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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