Durante la puntata di “Te ne intendi di calcio”, Palmeri ha detto che l’episodio Iuliano-Ronaldo è legato a un campionato. Zampini ha risposto citando le dichiarazioni di Marotta su Kalulu-Bastoni e il trattamento mediatico. La discussione si è concentrata sui presunti favoritismi arbitrali e sulla copertura diversa tra le due squadre. Nessuna delle parti ha fornito dati o prove, ma si è acceso un acceso scambio di opinioni.

Nel corso dell’ultima puntata di “Te ne intendi di calcio“, trasmessa sul canale YouTube “SportiumFUN“, si è acceso un duro botta e risposta tra Tancredi Palmeri e Massimo Zampini sul tema degli episodi arbitrali e del diverso trattamento mediatico riservato a Inter e Juventus. La discussione è partita dal caso che ha coinvolto Alessandro Bastoni.. L'articolo Scintille Tancredi Palmeri-Zampini: “Iuliano-Ronaldo è la risultante di quel campionato. Simoni.”La replica: “Dopo Kalulu-Bastoni, Marotta dice che siamo andati in.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Zampini attacca l’Inter: “Conte gobbo, Cuadrado tuffatore, Lukaku un santo.... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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