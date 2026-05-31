Durante un’operazione antidroga tra Perugia e Terni sono stati arrestati 22 persone e 20 sono state denunciate. Sono stati sequestrati droga e armi. L’azione ha coinvolto diverse forze dell’ordine e si inserisce in una più ampia lotta contro lo spaccio e la violenza tra i giovani. Non sono stati forniti dettagli sui nomi degli arrestati o sulle quantità di droga sequestrata.

Offensiva contro lo spaccio di droga e la violenza tra giovanissimi in tutta Italia. Sequestrate droga e armi. L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle squadre mobili, coordinati dal Servizio centrale operativo. Controlli specifici anche in Umbria. L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori. Sono stati sequestrati complessivamente circa 430 chili di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 chili di cocaina, 379 di cannabinoidi e 7 di eroina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi-operazione antidroga. Tra Perugia e Terni 22 arresti e 20 denunce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Operazione antidroga tra Campania e Lazio: arresti e maxi-sequestri della Guardia di FinanzaNelle prime ore di questa mattina, le forze della Guardia di Finanza hanno avviato un’ampia operazione antidroga che ha coinvolto cinque province tra...

Pisa, operazione antidroga: smantellata rete di spaccio, 5 arresti e 18 denunceLa Polizia di Stato di Pisa, sotto la supervisione della Procura locale, ha portato a termine un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di...

Temi più discussi: Maxi-operazione antidroga. Tra Perugia e Terni 22 arresti e 20 denunce; Maxi operazione antidroga: sequestrati oltre 430 kg di droga. Arresti a Terni e Perugia | Video; Maxi operazione contro spaccio e criminalità minorile: arresti e sequestri | VIDEO; Maxi operazione antidroga, sequestrati oltre 6 chili di stupefacenti.

Antidroga, maxioperazione. Polizia davanti alle scuole: Campus e MengaroniI controlli vicino agli istituti rientrano in una azione ad alto impatto investigativo che coinvolge anche la nostra provincia. La Squadra Mobile ha arrestato due tunisini con un chilo di hashish e 15 ... msn.com

Maxi-operazione antidroga in tutta Italia, 28 arresti a Bari1.335 arresti in tutta Italia, fra cui 31 minorenni. Si è conclusa con questo bilancio l’operazione di alto impatto nazionale condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio ... rainews.it