Nelle prime ore di questa mattina, le forze della Guardia di Finanza hanno avviato un’ampia operazione antidroga che ha coinvolto cinque province tra Campania e Lazio. Durante l’intervento sono stati effettuati numerosi arresti e sequestri di droga di grandi quantità. L’attività si è concentrata tra le aree di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina, con controlli mirati e perquisizioni.

Scattata nelle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Guardia di Finanza, coordinata dal Comando Provinciale di Salerno, che ha interessato cinque province: Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina.Arresti e misure restrittive per gli indagatiI militari stanno eseguendo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Temi più discussi: Operazione antidroga tra Campania e Lazio: arresti e maxi-sequestri della Guardia di Finanza; Narcotraffico tra Campania e Lazio: blitz della Guardia di Finanza; Procura Salerno. Maxi operazione antidroga tra Campania e Lazio: misure cautelari e sequestro da 780mila euro; Operazione antidroga della Finanza di Salerno: arresti in cinque province.

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