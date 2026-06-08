Operatrice sanitaria deride un anziano ospite della Rsa in diretta su TikTok indignazione sui social

Notizia in breve

Un video in diretta su TikTok ha mostrato un’operatrice sanitaria che ha fatto commenti offensivi nei confronti di un anziano ospite di una residenza assistenziale. La clip, poi rimossa, ha provocato numerose reazioni di indignazione sui social media. L’operatrice, impiegata in una struttura della zona, è finita al centro di polemiche dopo che il video è diventato virale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sulla vicenda.