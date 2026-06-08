Operatrice sanitaria deride un anziano ospite della Rsa in diretta su TikTok indignazione sui social
Un video in diretta su TikTok ha mostrato un’operatrice sanitaria che ha fatto commenti offensivi nei confronti di un anziano ospite di una residenza assistenziale. La clip, poi rimossa, ha provocato numerose reazioni di indignazione sui social media. L’operatrice, impiegata in una struttura della zona, è finita al centro di polemiche dopo che il video è diventato virale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sulla vicenda.
Una diretta su TikTok che ha suscitato l’indignazione di molti utenti del social quella che, nei giorni scorsi, è apparsa sulla piattaforma per poi sparire insieme ai vari profili della sua autrice, un’operatrice sociosanitaria impiegata in una Rsa del riminese. Nel cuore della notte, secondo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Segui gli aggiornamenti su TikTok.
Notizie e thread social correlati
Discarica a cielo aperto tra le Macere e i Pratoni del Vivaro: l'indignazione corre sui socialTra le Macere e i Pratoni del Vivaro si trova una discarica a cielo aperto, visibile lungo la strada che collega i due punti.
Casteggio, punture agli anziani senza averne l’abilitazione: denunciata operatrice socio-sanitariaUn’operatrice socio-sanitaria di Casteggio è stata denunciata per aver praticato punture agli anziani senza averne l’autorizzazione.
Operatrice sanitaria aggredita dal parente di un pazienteMomenti di tensione all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un'operatrice socio-sanitaria del reparto di Chirurgia è stata aggredita dal parente di un paziente ricoverato. L'uomo, in preda ... ansa.it
Operatrice sanitaria aggredita dal parente di un paziente ricoveratoMomenti di tensione all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un'operatrice socio-sanitaria del reparto di Chirurgia è stata aggredita dal parente di un paziente ricoverato. L'uomo, in preda ... rainews.it