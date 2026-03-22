Un’operatrice socio-sanitaria di Casteggio è stata denunciata per aver praticato punture agli anziani senza averne l’autorizzazione. La donna, residente nel comune pavese, è accusata di esercizio abusivo della professione infermieristica. La vicenda è stata scoperta durante controlli condotti dalle autorità locali, che hanno verificato la mancanza di abilitazione della donna a svolgere queste prestazioni.

Casteggio (Pavia), 22 marzo 2026 - E' accusata di e sercizio abusivo della professione infermieristica. La donna è un' operatrice socio-sanitaria, in possesso appunto della qualifica di Oss, ma nella casa di riposo dove lavora è stata sorpresa svolgere mansioni che spettano invece a chi ha un'abilitazione sanitaria superiore come quella infermieristica. La segnalazione è arrivata ai carabinieri della stazione di Casteggio dalla direzione generale di una Rsa, per presunte anomalie nella gestione degli anziani all'interno della struttura. I sospetti del direttore hanno trovato riscontro nelle indagini dei militari, che hanno acquisito le riprese effettuate dalla videosorveglianza interna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casteggio, punture agli anziani senza averne l’abilitazione: denunciata operatrice socio-sanitaria

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