Opentour – unboxed | un grande laboratorio diffuso di ricerca confronto e sperimentazione artistica
Dal 9 al 13 giugno 2026 si terrà la nuova edizione di Opentour, organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Bologna. La manifestazione coinvolge anche l’Associazione Gallerie d’arte Moderna e Contemporanea Confcommercio Ascom Bologna e la Fondazione Zucchelli. Si tratta di un evento dedicato a ricerca, confronto e sperimentazione artistica, con un laboratorio diffuso che si svolge in diverse location. È previsto un programma di mostre, incontri e workshop rivolti a artisti e pubblico.
Dal 9 al 13 giugno 2026 torna Opentour, la manifestazione organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Bologna, in collaborazione con l’Associazione Gallerie d’arte Moderna e Contemporanea Confcommercio Ascom Bologna e la Fondazione Zucchelli. Giunta alla sua dodicesima edizione, Opentour conferma. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Notizie e thread social correlati
Insolitudine Frame: il castello si trasforma in un laboratorio di sperimentazione sociale e artisticaIl 5 e 6 giugno si svolge la terza edizione di Insolitudine Frame, una manifestazione dedicata ai giovani.
L'Autodromo di Monza diventerà un laboratorio a cielo aperto per ricerca e sperimentazione di nuove tecnologieL'Autodromo di Monza sarà al centro di un progetto di cinque anni dedicato alla sperimentazione di nuove tecnologie.
Si parla di: Opentour 2026 - Unboxed.
L'Accademia di Belle Arti di Bologna si apre alla città con 'Opentour'L'Accademia di Belle Arti di Bologna si apre alla città, dal 9 al 13 giugno, con la dodicesima edizione di Opentour-Unboxed, manifestazione organizzata in collaborazione con l'Associazione Gallerie d' ... ansa.it
OPENTOUR – UnboxedDal 9 al 13 giugno 2026 torna OPENTOUR, la manifestazione organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Bologna, in collaborazione con l’Associazione Gallerie d’arte Moderna e Contemporanea Confcommerci ... liquidarte.it