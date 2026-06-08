Opentour – unboxed | un grande laboratorio diffuso di ricerca confronto e sperimentazione artistica

Notizia in breve

Dal 9 al 13 giugno 2026 si terrà la nuova edizione di Opentour, organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Bologna. La manifestazione coinvolge anche l’Associazione Gallerie d’arte Moderna e Contemporanea Confcommercio Ascom Bologna e la Fondazione Zucchelli. Si tratta di un evento dedicato a ricerca, confronto e sperimentazione artistica, con un laboratorio diffuso che si svolge in diverse location. È previsto un programma di mostre, incontri e workshop rivolti a artisti e pubblico.