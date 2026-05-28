Insolitudine Frame | il castello si trasforma in un laboratorio di sperimentazione sociale e artistica
Il 5 e 6 giugno si svolge la terza edizione di Insolitudine Frame, una manifestazione dedicata ai giovani. Il piazzale del Castello di Udine sarà trasformato in un laboratorio di sperimentazione sociale e artistica. L’evento prevede attività e installazioni rivolte ai partecipanti, senza specificare dettagli sulle modalità o sui contenuti delle iniziative. La manifestazione si svolge in due giornate e coinvolge principalmente un pubblico giovanile.
Giunge alla sua terza edizione Insolitudine Frame, la manifestazione dedicata ai giovani che il 5 e 6 giugno trasformerà il piazzale del Castello di Udine in un laboratorio di sperimentazione sociale e artistica. Due serate all'aperto organizzate dalle associazioni Giomucu APS e BLoom, con un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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