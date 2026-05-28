Insolitudine Frame | il castello si trasforma in un laboratorio di sperimentazione sociale e artistica

Notizia in breve

Il 5 e 6 giugno si svolge la terza edizione di Insolitudine Frame, una manifestazione dedicata ai giovani. Il piazzale del Castello di Udine sarà trasformato in un laboratorio di sperimentazione sociale e artistica. L’evento prevede attività e installazioni rivolte ai partecipanti, senza specificare dettagli sulle modalità o sui contenuti delle iniziative. La manifestazione si svolge in due giornate e coinvolge principalmente un pubblico giovanile.