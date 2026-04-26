OpenAI lancia GPT-5.5 | arriva la super app che unisce tutto

OpenAI ha presentato GPT-5.5, una nuova versione del suo sistema di intelligenza artificiale. La novità principale è una super app che combina le funzionalità di ChatGPT, Codex e Atlas in un’unica piattaforma. Greg Brockman ha annunciato questa integrazione, che permette di accedere a vari strumenti in modo più semplice e immediato. La nuova applicazione mira a offrire un’esperienza più completa agli utenti che utilizzano le tecnologie dell’azienda.

? Cosa sapere Greg Brockman presenta GPT-5.5 integrando ChatGPT, Codex e Atlas in un'unica applicazione.. Il nuovo modello riduce il consumo di token rispetto alla versione 5.4 di marzo.. Greg Brockman, co-fondatore e Presidente di OpenAI, ha presentato oggi il nuovo modello GPT-5.5, un’evoluzione tecnologica che mira a integrare ChatGPT, Codex e Atlas in un’unica super app, riducendo drasticamente il consumo di token rispetto alla versione 5.4 rilasciata a marzo. Il rilascio di questo aggiornamento segna un passaggio fondamentale nella strategia dell’azienda per offrire un sistema di elaborazione più rapido e preciso. Mentre a metà aprile era stato introdotto GPT-5.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - OpenAI lancia GPT-5.5: arriva la super app che unisce tutto Notizie correlate Leggi anche: OpenAI lancia GPT 5.3 Codex: l’AI che impara da sé stessa Leggi anche: OpenAI lancia GPT-5.4-Cyber: l’IA senza limiti per la difesa hacker Panoramica sull’argomento Temi più discussi: OpenAI lancia GPT-5.5 per sfidare Claude Opus 4.7 di Anthropic; OpenAI lancia GPT-5.5 e introduce agenti AI autonomi; OpenAI lancia GPT-5.5, intelligenza agentica e automazione computer; OpenAI lancia GPT-5.5: più autonomia, più contesto, più responsabilità – LMF. OpenAI lancia GPT-5.5 Spud: il primo modello con pretraining nuovo da GPT-4.5 è la sfida Claude nel settore enterpriseGPT-5.5 Spud è il primo modello OpenAI con pretraining completo da GPT-4.5: disponibile dal 23 aprile per Plus, Pro, Business ed Enterprise, punta sull'AI agente per riprendere terreno nel segmento en ... hwupgrade.it OpenAI lancia GPT-5.5, intelligenza agentica e automazione computerIl rilascio di GPT-5.5 segna un passaggio verso modelli capaci di utilizzare autonomamente il computer, gestire flussi di lavoro complessi e ottimizzare l'efficienza nel coding e nella ricerca scienti ... adnkronos.com Settimana di rilasci compressi e deal miliardari nel mondo AI. OpenAI lancia due modelli in 48 ore: prima ChatGPT Images 2.0, primo image generator con capacità di ragionamento e testo leggibile fino a 2K anche in giapponese e hindi; poi GPT-5.5, nuovo - facebook.com facebook OpenAI lancia GPT-5.5: più capace di gestire compiti complessi x.com