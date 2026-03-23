Roma, 23 marzo 2026 – OpenAI guarda oltre il chatbot e prepara una super app desktop capace di unire chat, sviluppo e navigazione web in un’unica esperienza. Un progetto che mira a semplificare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e a ridefinire il concetto stesso di “desktop”, sempre più guidato da assistenti intelligenti. Il concetto di app totale. Per anni abbiamo imparato a lavorare passando da un’app all’altra: browser, editor di codice, strumenti di scrittura, chat. OpenAI sembra voler superare questo schema con una piattaforma unica in cui tutte queste funzioni convivono. L’idea è semplice solo in apparenza: non più strumenti separati, ma un ambiente in cui la conversazione diventa il punto di accesso a tutto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - OpenAI prepara la super app desktop: chat, coding e browser in un’unica piattaforma, ecco cosa cambia

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