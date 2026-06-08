OpenAI | ChatGPT diventa una super app per le imprese

OpenAI ha annunciato che ChatGPT diventerà una super app rivolta alle imprese, con un'interfaccia aggiornata prevista nelle prossime settimane. La nuova piattaforma includerà l'integrazione di strumenti di terze parti. Non sono stati forniti dettagli specifici sui cambiamenti dell'interfaccia o sugli strumenti che verranno aggiunti. La comunicazione si concentra sull'evoluzione della piattaforma senza indicare ulteriori sviluppi o tempistiche precise.

? Domande chiave? In Breve OpenAI accelera verso una super app per il mercato aziendale nelle prossime settimane. OpenAI sta preparando il rilascio anticipato di una nuova versione di ChatGPT, trasformando il chatbot in una super app dedicata principalmente alle imprese. L’aggiornamento, che arriverà sul mercato tra poche settimane invece che verso la fine dell’anno, cambierà profondamente l’interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. Questa evoluzione mira a superare la semplice conversazione, integrando strumenti di programmazione e sistemi di generazione di immagini. L’azienda punta a creare un ecosistema completo che includa applicazioni di partner esterni, come Canva, per offrire una soluzione operativa totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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La funzione memoria di ChatGPT diventa più intelligente e viene estesa per la prima volta anche agli utenti che utilizzano il piano gratuito. #openai #chatgpt kiro.it/kXKry x.com

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