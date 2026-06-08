Online il nuovo sito per servizi semplici per cittadini e imprese

Da romatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato pubblicato un nuovo sito dedicato ai servizi ambientali per cittadini e imprese. Il portale è stato progettato per essere più chiaro e accessibile, facilitando la gestione quotidiana di pratiche e richieste legate all’ambiente.

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Un sito più chiaro, accessibile e pensato per accompagnare cittadini e aziende nella gestione quotidiana dei servizi ambientali. È online la nuova versione di amaroma.it, il portale di AMA S.p.A. rinnovato nel design, nell’organizzazione dei contenuti e nelle funzionalità digitali.La novità. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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