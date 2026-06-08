Online il nuovo sito per servizi semplici per cittadini e imprese
È stato pubblicato un nuovo sito dedicato ai servizi ambientali per cittadini e imprese. Il portale è stato progettato per essere più chiaro e accessibile, facilitando la gestione quotidiana di pratiche e richieste legate all’ambiente.
Un sito più chiaro, accessibile e pensato per accompagnare cittadini e aziende nella gestione quotidiana dei servizi ambientali. È online la nuova versione di amaroma.it, il portale di AMA S.p.A. rinnovato nel design, nell’organizzazione dei contenuti e nelle funzionalità digitali.La novità. 🔗 Leggi su Romatoday.it
The Easiest Website Builder Ever Made
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: INVALSI, dal 25 marzo online il nuovo sito: accesso semplificato a dati e servizi
Nuovo ufficio per il lavoro ad Albignasego, cittadini e imprese avranno i servizi in municipioÈ stato inaugurato un nuovo ufficio dedicato al lavoro nel municipio di Albignasego.
Temi più discussi: Fonti energetiche rinnovabili, online il nuovo portale della Regione Umbria; Nuovo sito per il Consorzio di bonifica Cellina Meduna; Online il sito dedicato a Racchi; FONDAZIONE CARTICA: ONLINE IL NUOVO SITO, AL VIA LA CAMPAGNA DI ADESIONE E LA PRIMA AZIONE.
È online Mondo SIMEST, il nuovo spazio del nostro sito che racconta, in un unico luogo, le iniziative, gli eventi e i progetti che ci vedono al fianco delle imprese italiane, in Italia e nel mondo. Una finestra sempre aggiornata sulle attività che portiamo avanti ogn x.com
The Elder Scrolls Online - Aggiornamento 50 ora disponibile - Sistema di difficoltà, Rinfresco del Lupo Mannaro, Maestria di Classe, Veterano PvP, Campagna di Vendetta e Miglioramenti dell'Esperienza Giocatore reddit
È online il nuovo sito di Medicina Estetica Centro Morra Abbiamo creato un nuovo spazio dedicato alla Medicina Estetica, dove puoi scoprire i nostri trattamenti, il nostro approccio e le soluzioni pensate per valorizzare la tua bellezza in modo naturale e pe facebook
Online il nuovo sito web di BodytechIl nuovo sito web di Bodytech, www.bodytech.it, è andato on line il 10 di gennaio, ed è stato subito un successo per l’azienda che dal 2009 seleziona e distribuisce in Italia tra i migliori marchi di ... disabili.com
Generali, online il nuovo sito: più semplice, intuitivo e vicino ai clientiIl rilancio del sito conferma l’impegno di Generali nel rafforzare il proprio ruolo di Partner di Vita delle persone, attraverso soluzioni innovative e una presenza ... affaritaliani.it