È stato inaugurato un nuovo ufficio dedicato al lavoro nel municipio di Albignasego. L'edificio offre servizi per cittadini in cerca di impiego, per chi necessita di orientamento professionale e per le aziende che cercano personale. Il servizio sarà accessibile agli utenti presso il municipio, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai sostegni e alle opportunità lavorative.

Un nuovo punto di riferimento per chi cerca un impiego, per chi ha bisogno di orientamento professionale e per le aziende in cerca di personale. È stato inaugurato questa mattina, giovedì 26 marzo, ad Albignasego il nuovo recapito di Veneto Lavoro, attivato grazie a una convenzione con l’amministrazione comunale per rafforzare la presenza dei servizi pubblici per l’impiego sul territorio. Il nuovo ufficio, ospitato nella sede municipale di via Milano, sarà gestito da personale qualificato del Centro per l’impiego di Padova e consentirà ai residenti di Albignasego e delle località vicine di accedere direttamente a una serie di servizi senza doversi spostare fino al capoluogo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Nuovo ufficio per il lavoro ad Albignasego, cittadini e imprese avranno i servizi in municipio

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