On Ethics al via la quinta edizione del FotoFestival Vernacolare Internazionale di Guiglia
Dal 18 al 26 giugno si svolge la quinta edizione del FotoFestival Vernacolare Internazionale a Guiglia, che quest'anno dura nove giorni consecutivi. L’evento si tiene nel castello della località e non si limita più a due weekend, ma prevede aperture anche in settimana. La rassegna si intitola “On Ethics” ed è organizzata dal Comune.
Ritorna il primo FotoFestival Vernacolare Internazionale in Europa, sempre a giugno (dal 18 al 26), sempre al Castello di Guiglia, ma con un nuovo format: non più due weekend, ma nove giorni completi di aperture infrasettimanali!La quinta edizione, dal titolo "On Ethics", organizzata dal Comune. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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