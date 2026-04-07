NICE Festival a Chieri torna la quinta edizione dal 12 al 19 aprile | otto giorni di circo contemporaneo internazionale

Dal 12 al 19 aprile 2026, Chieri ospiterà la quinta edizione del NICE Festival, un evento dedicato al circo contemporaneo internazionale. La manifestazione si svolgerà nell’arco di otto giorni, portando in città artisti provenienti da diverse nazioni che si esibiranno in spettacoli di vari generi circensi. La rassegna rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di questa forma di arte performativa.

Il circo contemporaneo torna protagonista a Chieri dal 12 al 19 aprile 2026 con la quinta edizione del NICE Festival. La rassegna internazionale, organizzata dal Centro Nazionale di Produzione blucinQue Nice in collaborazione con la Città di Chieri, trasformerà il Parco Robinson e Piazza Cavour in un palcoscenico diffuso. In programma nove titoli e oltre cinquanta artisti provenienti da tutto il mondo, tra Europa e America Latina. Il cuore della manifestazione sarà il Parco Robinson, dove verrà allestito uno Chapiteau (tendone da circo) per ospitare gli spettacoli principali. Piazza Cavour sarà invece la cornice per performance all’aperto e momenti di incontro urbani. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Dal 8 al 12 aprile, il Festival Contemporaneo Futuro al Teatro di Roma esplora il legame tra infanzia e contemporaneità con spettacoli, danza, incontri e proiezioni. Un evento per tutte le generazioni! Info ow.ly/Bjyr50YEO5O x.com