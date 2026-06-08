Gabriele Bianchi è stato condannato all’ergastolo in appello per l’omicidio di Willy. La sentenza conferma la pena già inflitta al fratello Marco. La decisione è definitiva e riguarda entrambe le persone coinvolte nel caso. La condanna rappresenta la conclusione del procedimento giudiziario in questa fase. La sentenza è stata emessa dopo il processo di appello, senza modifiche rispetto alla condanna precedente.

Nell’Appello ter del processo sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso durante un pestaggio a Colleferro il 6 settembre 2020, Gabriele Bianchi è stato condannato all’ergastolo. Sono dunque state accolte le richieste del pm Francesco Brando e del pg Carlo Lasperanza. Marco, fratello di Gabriele, era già stato condannato, anche lui al carcere a vita. Omicidio Willy, sentenza nell’Appello ter La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha emesso una sentenza sul caso Willy per la terza volta. I giudici hanno confermato l’ergastolo per Gabriele Bianchi, uno dei responsabili del pestaggio che uccise il 21enne tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Willy, Gabriele Bianchi condannato all'ergastolo nell'appello ter: verso la giustizia riparativa

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Omicidio Willy Monteiro, Gabriele Bianchi condannato allergastolo nel terzo processo di appello

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