Gabriele Bianchi è stato condannato all’ergastolo nel processo d’appello ter per l’omicidio di un giovane di 21 anni, avvenuto durante un pestaggio a Colleferro, tra il 5 e il 6 settembre 2020. La condanna riguarda l’omicidio commesso durante l’aggressione. Il processo ha confermato la pena massima prevista per il reato di omicidio volontario. La vicenda si è svolta in provincia di Roma.

Ergastolo anche per Gabriele Bianchi nel processo d’Appello ter per l’ omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro, in provincia di Roma, la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. La Seconda Corte d’Assise d’Appello di Roma ha accolto le richieste del pm Francesco Brando e del procuratore generale Carlo Lasperanza, disponendo il carcere a vita per l’imputato. Definitive già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Il nuovo giudizio disposto dalla Cassazione. Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Corte di Cassazione dopo il rinvio dello scorso novembre, limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche riconosciute a Gabriele Bianchi nel precedente Appello bis. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Willy, Gabriele Bianchi condannato all’ergastolo nell’ appello ter

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Omicidio Willy Monteiro, Gabriele Bianchi condannato allergastolo nel terzo processo di appello

Notizie e thread social correlati

Gabriele Bianchi condannato all'ergastolo per l'omicidio di Willy in appello terGabriele Bianchi è stato condannato all'ergastolo in appello per l'omicidio di Willy Monteiro, avvenuto nel settembre 2020 a Colleferro.

Willy Monteiro, Gabriele Bianchi condannato all'ergastolo in appello terGabriele Bianchi è stato condannato all’ergastolo in appello per l’omicidio di Willy Monteiro.

Argomenti più discussi: Willy, Gabriele Bianchi condannato all'ergastolo in appello ter; Al via il bando da oltre 27 milioni di euro per strade, scuole, piazze e infrastrutture dei Comuni.

Omicidio Willy, Gabriele Bianchi condannato all’ergastolo. Via libera alla giustizia riparativa roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Willy, Gabriele Bianchi condannato all'ergastolo in appello terEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

Gabriele Bianchi condannato all'ergastolo per l'omicidio di Willy in appello terGabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, centro in provincia di Roma ... msn.com