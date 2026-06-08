Omicidio Willy è arrivata la decisione del giudice su Gabriele Bianchi Polemica
La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha emesso una decisione riguardo a Gabriele Bianchi, coinvolto nel caso dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte. La vicenda riguarda il processo relativo alla morte del giovane di 21 anni, avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro. La sentenza è stata comunicata recentemente, segnando una svolta nel procedimento giudiziario.
La vicenda giudiziaria legata al drammatico omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane ventunenne brutalmente ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, ha registrato una svolta cruciale presso la Corte d’Assise d’Appello di Roma. I giudici di secondo grado sono stati chiamati a pronunciarsi per la terza volta su questo delicato caso e hanno emesso un verdetto di notevole rilevanza legale e sociale. Gabriele Bianchi, uno dei principali imputati del violentissimo pestaggio, è stato condannato alla pena dell’ ergastolo. Il ragazzo era intervenuto per tentare di difendere un amico dalle ire del gruppo, finendo per diventare la vittima sacrificale di una furia cieca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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