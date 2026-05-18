Omicidio Pierina Paganelli chiesto ergastolo per Louis Dassilva | tra gli indizi le parole di Manuela Bianchi

Durante il processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'accusa ha chiesto la condanna all'ergastolo per Louis Dassilva, considerato l'unico imputato. Tra gli elementi portati in aula ci sono le dichiarazioni di Manuela Bianchi, che hanno contribuito a costruire il quadro accusatorio. La discussione si concentra sui dettagli delle prove raccolte e sulle testimonianze di chi ha assistito agli sviluppi del caso. La sentenza è attesa nelle prossime settimane.

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L’accusa ha chiesto l’ergastolo per Louis Dassilva. Così il pm di Rimini Daniele Paci, titolare dell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli, propone ai giudici il massimo della pena per il 35enne senegalese, l’unico chiamato a rispondere per l’omicidio. Paci sostiene che il metalmeccanico abbia ucciso la 78enne per metterla a tacere e impedire che quanto a sua conoscenza sulla relazione extraconiugale con Manuela Bianchi mettesse a rischio il suo matrimonio con Valeria Bartolucci. Chiesto l’ergastolo per Louis Dassilva Nel primo pomeriggio di lunedì 18 maggio dalla Corte d’Assise di Rimini, al termine della requisitoria, il pm Daniele Paci ha chiesto per Louis Dassilva il massimo della pena. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio Pierina Paganelli, chiesto ergastolo per Louis Dassilva: tra gli indizi le parole di Manuela Bianchi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva rimane in carcere - 1mattina News 03/02/2026 Sullo stesso argomento Pierina Paganelli, le chat tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi prima dell'omicidio: il dettaglio dell'orarioLe chat tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi scambiate prima dell’omicidio di Pierina Paganelli svelano abitudini e tensioni cruciali per la... Pierina Paganelli, svelato cosa si dissero Louis Dassilva e Manuela Bianchi in segreto dopo l'omicidioChiunque ricorda le immagini riprese dalle telecamere di Quarto Grado che immortalavano Manuela Bianchi e Louis Dassilva discutere animatamente pochi... Omicidio Pierina Paganelli, il pm chiede l’ergastolo per Louis Dassilva: L'ha uccisa perché non voleva che la moglie scoprisse la relazione con Manuela BianchiIl processo a Rimini. Dopo una lunga requisitoria durata quattro ore il pm Daniele Paci chiede l'ergastolo per l'uomo accusato dell'omicidio della pensionata: l’eventuale scoperta lo avrebbe potuto pr ... corrieredibologna.corriere.it Processo omicidio Paganelli, il PM: indizi e menzogne inchiodano DassilvaSe Pierina Paganelli avesse continuato a fare ricerche sull'identità dell'amante della nuora, avrebbe potuto scoprire che si trattava di Louis Dassilva e far crollare la vita che lui si era costruito ... rainews.it