Omicidio Paganelli a quasi tre anni dal delitto arriva il giorno della verità

Martedì a Rimini si terrà la sentenza di primo grado per Louis Dassilva, 36 anni, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli. Il delitto è avvenuto il 3 ottobre 2020 nel complesso residenziale di via del Ciclamino. Dassilva è sotto processo per aver ucciso la vittima, e l’esito del procedimento si conoscerà nel corso dell’udienza. La sentenza chiude un procedimento iniziato quasi tre anni fa.

E' attesa per martedì a Rimini la sentenza di primo grado per Louis Dassilva, il 36enne senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto il 3 ottobre 2023 nel complesso residenziale di via del Ciclamino. Dopo oltre due anni e mezzo di indagini e un lungo dibattimento davanti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Omicidio Paganelli, Valeria Bartolucci risponde alle accuse - Vita in diretta 18/12/2025

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