Verissimo Manuela Bianchi | verità paure e dubbi sul delitto di Pierina Paganelli

Manuela Bianchi ha dichiarato di non conoscere l'identità di chi abbia commesso il delitto di Pierina Paganelli, lasciando spazio a nuovi interrogativi. Le sue parole sono state riportate in un’intervista televisiva e hanno suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori. La sua testimonianza si inserisce in un quadro di incertezze e sospetti ancora irrisolti, alimentando il mistero intorno a un caso che ha tenuto banco nelle cronache locali.

Nella puntata di oggi diVerissimo, condotta daSilvia Toffanin,Manuela Bianchiè stata protagonista di un’intensa intervistache ha offerto nuovi spunti sul caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. La donna è statabrutalmente assassinata il 3 ottobre 2023nel garage del suo condominio aRimini,colpita da 29 fendentiin circostanze ancoraavvolte nel misteroe al centro di intricate indagini. Manuela ha esordito parlando delrapporto che la legava alla vittima. Ha raccontato di aver avuto complessivamentebuoni rapporticon Pierina, sebbene caratterizzati dalle lorodifferenti personalità. Piùcomplessaera invece larelazione con il marito Giuliano, figlio di Pierina, con il quale il rapporto eraincrinato da tempo.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Verissimo, Manuela Bianchi: verità, paure e dubbi sul delitto di Pierina Paganelli La nuora di Pierina Paganelli Manuela Bianchi a Verissimo, i sospetti su Dassilva: “Il suo alibi è insicuro"Manuela Bianchi è la nuora di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa nella sera del 3 ottobre 2024 nel garage del condominio di via del... Pierina Paganelli, Dassilva in aula: “Non voleva bene a Manuela Bianchi, la sera del delitto non sono uscito”Durante l'udienza di oggi, lunedì 30 marzo, Louis Dassilva è stato sentito in Tribunale a Rimini nell'ambito del processo per l'omicidio di Pierina...