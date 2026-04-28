Durante il processo relativo al caso Paganelli è emerso che il tablet della donna di 78 anni è stato movimentato circa tre ore dopo il suo omicidio, avvenuto il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino a Rimini. In aula si è svolto un confronto tra l’accusa e la difesa riguardo questa interazione con il dispositivo, con un confronto diretto tra il pubblico ministero e la testimone della difesa.

Qualcuno ha toccato il tablet di Pierina Paganelli, spostandolo, ore dopo l’omicidio della donna di 78 anni avvenuto il 3 ottobre del 2023 nel garage di via del Ciclamino, a Rimini. Lo ha rivelato in Corte d’assise, rispondendo ad una domanda della presidente Fiorella Casadei, il maresciallo dei carabinieri Francesco Lobefaro, consulente della Procura incaricato di accertamenti tecnici sui dispositivi informatici e cioè sui cellulari dell’imputato Louis Dassilva e della moglie, Valeria Bartolucci, e sul tablet della vittima. Secondo gli accertamenti tecnici, infatti, il dispositivo fu acceso tre ore dopo la morte, all’1.23 del 4 ottobre: lo schermo si è acceso perché qualcuno, secondo Lobefaro, lo ha toccato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Paganelli, il tablet della 78enne ha avuto una “interazione umana” tre ore dopo l’omicidio. Confronto in Aula tra Bianchi e la testimone della difesa

Notizie correlate

Il mistero del tablet di Pierina Paganelli: “Interazione umana 3 ore dopo l’omicidio”Rimini, 27 aprile 2026 – Ore dopo il delitto, nel cuore della notte e nel buio del seminterrato di via del Ciclamino, nelle cui fauci alle 22.

Il perito: "Dopo l'omicidio qualcuno ha usato il tablet della Paganelli"E' ripreso con l'udienza numero 16 il processo in Corte d'Assise a carico di Louis Dassilva imputato dell'omicidio di Pierina Paganelli.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il mistero del tablet di Pierina Paganelli: Interazione umana 3 ore dopo l’omicidio; Ore 14 2025/26 - Paganelli, il giallo del tablet: qualcuno l'ha acceso tre ore dopo l'omicidio - 27/04/2026 - Video; Omicidio Paganelli, lo schermo del tablet di Pierina acceso dopo il delitto; Il perito: Dopo l'omicidio qualcuno ha usato il tablet della Paganelli.

Omicidio Pierina Paganelli: il tablet acceso tre ore dopo la morte. Chi è statoUn dettaglio importante è emerso sul caso dell'omicidio Pierina Paganelli: il tablet della vittima acceso tre ore dopo la sua morte. newsmondo.it

Caso Pierina Paganelli, udienza shock: confronto a sorpresa tra amiche e accuse incrociateUdienza tutt’altro che interlocutoria quella di ieri (lunedì 27 aprile) nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Tra tensioni, lacrime e colpi di scena, la Corte d’Assise ha fissato al 18 ... altarimini.it

VIDEO da TG Rai Emilia Romagna - Cronaca. Rimini, caso Paganelli: "Manuela mentì su Louis, lui non era in garage" - facebook.com facebook

Caso Pierina Paganelli, oggi termina la fase istruttoria del processo Gli aggiornamenti a #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com