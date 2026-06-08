Il gip ha confermato il carcere per il 19enne accusato dell’omicidio avvenuto in stazione a Milano Certosa. La difesa ha contestato la ricostruzione della Procura e annuncia ricorso al Riesame. Il fermo di Jefferson Smit Echevarria Verano è stato convalidato. La vicenda riguarda l’uccisione di una persona avvenuta nel luogo pubblico. La decisione del giudice si basa sugli elementi raccolti durante le indagini. La posizione dell’indagato rimane sotto esame in attesa delle prossime mosse legali.

Convalidato il fermo di Jefferson Smit Echevarria Verano. La difesa contesta la ricostruzione della Procura e annuncia ricorso al Riesame Resta in carcere Jefferson Smit Echevarria Verano, il 19enne accusato dell’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di22 anni ucciso con numerose coltellatela sera del 26 maggio scorso nei pressi della stazione Milano Certosa. La giudice per le indagini preliminari Sara Cipolla ha convalidato il fermo disposto dagli inquirenti e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane, indagato per omicidio volontario aggravatodalla premeditazione e dal concorso di più persone nell’aggressione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Omicidio in stazione a Milano Certosa, il gip conferma il carcere per il 19enne accusato

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