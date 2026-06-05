Un 19enne peruviano è stato fermato con l’accusa di aver ucciso Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa. La vittima, di 22 anni, è stata colpita durante un'aggressione avvenuta in zona. Le forze dell’ordine hanno eseguito il fermo e ora procedono con le indagini. La dinamica dell’incidente e i motivi dell’aggressione sono ancora da chiarire.

C’è un fermo per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord di Milano. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. Sono state effettuate perquisizioni nell’hinterland di Milano per individuare i responsabili dell’omicidio. Fermato un 19enne per l’omicidio Un 19enne di origini peruviane è stato fermato nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell’Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa. La Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, ipotizza nei confronti del fermato l’omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, fermato 19enne peruviano accusato dell'aggressione

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Milano, 22enne muore accoltellato in stazione a Certosa: la scientifica sul luogo dell'aggressione

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