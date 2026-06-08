Omicidio di Willy carcere a vita anche per Gabriele Bianchi
La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi per l'omicidio di un giovane avvenuto nel settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. La sentenza riguarda un caso di violenza fatale avvenuto nel centro cittadino. La condanna si basa sulle accuse di aver partecipato all'aggressione che ha portato alla morte della vittima. La decisione conferma la pena massima prevista per il reato.
La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, centro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. I Supremi giudici avevano già resto definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. I giudici hanno inoltre aperto alla possibilità per Bianchi di accedere alla giustizia riparativa: se la famiglia di Willy accetterà, potrà avviarsi un percorso di confronto tra l’imputato e i parenti della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Omicidio Willy Monteiro Duarte: Gabriele Bianchi condannato allergastolo
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Si parla di: Willy, Gabriele Bianchi condannato all'ergastolo in appello ter.
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