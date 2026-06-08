Omicidio di Alessandro Venier rinviata l' udienza in programma oggi

Da udinetoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'udienza preliminare per l'omicidio di un uomo di 35 anni avvenuto a Gemona del Friuli il 25 luglio scorso è stata rinviata al 15 giugno. La causa riguarda il procedimento legale avviato dopo il ritrovamento del corpo smembrato. La data originaria dell'udienza non è stata rispettata e il nuovo appuntamento è stato fissato per la prossima settimana.

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L'udienza preliminare per l'omicidio di Alessandro Venier, il 35enne ucciso e fatto a pezzi a Gemona del Friuli il 25 luglio scorso, è stata rinviata al 15 giugno, lunedì prossimo. Il rinvio è avvenuto dopo che i difensori delle due imputate hanno comunicato la propria adesione all'astensione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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