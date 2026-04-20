Corruzione all' Ars Amata rinviata a giudizio | prima udienza a settembre

L'assessore regionale al turismo è stata rinviata a giudizio con l'accusa di corruzione. La decisione è stata presa dal gup del tribunale di Palermo dopo una lunga camera di consiglio che ha superato le sette ore. La prima udienza del procedimento è fissata per settembre. La vicenda riguarda un procedimento legale che coinvolge l'esponente della regione.

L’assessore regionale al turismo Elvira Amata andrà a processo con l’accusa di corruzione. Lo ha deciso il gup del tribunale di Palermo Walter Turturici al termine di oltre sette ore di camera di consiglio. La prima udienza è stata fissata per il 7 settembre. Nello stesso procedimento il giudice.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Sicilia, rinviata a giudizio l’assessora Amata (FdI): è accusata di corruzione. Condannata la coimputataL’assessora regionale siciliana al Turismo e allo Sport, Elvira Amata, è stata rinviata a giudizio per corruzione. Leggi anche: Corruzione all'Ars, l'assessore Amata andrà a processo: condannata l'imprenditrice Cannariato Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gestione opaca dell'assessorato al Turismo: all'Ars mozione di censura contro Elvira Amata; Schifani rimuova l’assessora Amata, mozione di censura dai Cinquestelle; Rimpasto, settimana decisiva: mozione di M5s contro Amata; Corruzione all’Ars e al Turismo: Amata e Cannariato, primi verdetti. Corruzione all’Ars e al Turismo: Amata e Cannariato, primi verdettiPALERMO – Oggi, unedì 20 aprile ,ci saranno i primi verdetti e riguardano Elvira Amata e Marcella Cannariato. Un giudice valuterà la tenuta dell’inchiesta sulla gestione dei fondi dell’assessorato al ... livesicilia.it Rinviata a giudizio per corruzione l’assessora regionale Elvira AmataLa politica, esponente di Fratelli d'Italia, ha scelto il rito ordinario. Disposta la condanna per l'imprenditrice Marcella Cannariato. meridionews.it #Bulgaria, l'ex presidente bulgaro Rumen #Radev col suo partito anti-corruzione ha ottenuto la maggioranza dei seggi nel Parlamento di #Sofia nelle elezioni di domenica 19 aprile. Euroscettico e filorusso, ecco chi è x.com Corruzione in Sicilia, attesa per la decisione sul rinvio a giudizio dell'assessore Amata https://qds.it/inchiesta-toto-cuffaro-sanita-appalti-corruzione-elvira-amata-cronaca-intercettazioni/ facebook