Omicidio Gemona trovato il cuscino usato per soffocare Alessandro Venier | era nella Panda di famiglia
Nella giornata di oggi, i carabinieri sono tornati nella villetta di via dei Lotti a Gemona per recuperare un cuscino che si pensa sia stato usato per soffocare Alessandro Venier. Il cuscino è stato trovato all’interno della Panda di famiglia, secondo quanto si apprende. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini e hanno effettuato alcuni sopralluoghi nel tentativo di chiarire le circostanze dell’omicidio. La scena del crimine è stata ispezionata nuovamente in queste ore.
A Gemona i carabinieri tornano nella villetta di via dei Lotti per recuperare un cuscino ritenuto usato nell’omicidio di Alessandro Venier. L’oggetto sarebbe stato indicato da Lorena Venier, madre della vittima e rea confessa, nel corso di un interrogatorio. Il reperto era nella Fiat Panda di famiglia e potrebbe essere sottoposto ad analisi genetiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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