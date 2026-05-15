Omicidio Gemona trovato il cuscino usato per soffocare Alessandro Venier | era nella Panda di famiglia

Nella giornata di oggi, i carabinieri sono tornati nella villetta di via dei Lotti a Gemona per recuperare un cuscino che si pensa sia stato usato per soffocare Alessandro Venier. Il cuscino è stato trovato all’interno della Panda di famiglia, secondo quanto si apprende. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini e hanno effettuato alcuni sopralluoghi nel tentativo di chiarire le circostanze dell’omicidio. La scena del crimine è stata ispezionata nuovamente in queste ore.

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