Oltre mille operatori scolastici formati a Novara per assistere gli alunni con patologie croniche

Notizia in breve

Oltre mille operatori scolastici sono stati formati a Novara per assistere studenti con patologie croniche o bisogni di salute speciali. L'Asl locale ha aggiornato e uniformato i programmi di formazione rivolti al personale scolastico ed educativo. La formazione mira a migliorare le competenze degli operatori nel supporto agli studenti con esigenze di salute specifiche. Gli interventi sono stati realizzati per garantire un'assistenza più qualificata e uniforme nelle scuole della zona.