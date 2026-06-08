Oltre mille operatori scolastici formati a Novara per assistere gli alunni con patologie croniche
Oltre mille operatori scolastici sono stati formati a Novara per assistere studenti con patologie croniche o bisogni di salute speciali. L'Asl locale ha aggiornato e uniformato i programmi di formazione rivolti al personale scolastico ed educativo. La formazione mira a migliorare le competenze degli operatori nel supporto agli studenti con esigenze di salute specifiche. Gli interventi sono stati realizzati per garantire un'assistenza più qualificata e uniforme nelle scuole della zona.
L'Asl Novara ha aggiornato e uniformato i programmi di formazione per il personale scolastico ed educativo che assiste gli studenti affetti da patologie croniche o con bisogni speciali di salute. Il progetto, nato per dare attuazione alle direttive regionali sul diritto allo studio, ha registrato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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