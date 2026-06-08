Oltre Mbappe e Bellingham | 10 giocatori da tenere d’occhio ai Mondiali

Tra i dieci calciatori da seguire ai Mondiali ci sono anche alcuni meno noti rispetto a Mbappe e Bellingham. La competizione rappresenta un’opportunità per questi giocatori di emergere e farsi notare a livello internazionale. Il focus non è solo sulle grandi stelle, ma anche su chi può sorprendere con prestazioni significative. La lista include talenti che potrebbero fare il salto di qualità durante il torneo.

2026-06-08 16:00:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Lontano dalle superstar dello sport e dai nomi familiari, la Coppa del Mondo è l’occasione per alcuni giocatori meno conosciuti di mettersi davvero sulla mappa del calcio. Dalle ali esplosive soggette a massicce saghe di trasferimenti estivi da 100 milioni di sterline ai disciplinati centrocampisti, queste 10 stelle nascoste o in rapida ascesa sono ufficialmente inserite nelle squadre finali di 26 giocatori e preparate a illuminare la fase a gironi. Chi è il nome del prossimo breakout? Tutte le presenze e gli obiettivi sono corretti al 3 giugno 2026. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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