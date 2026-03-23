Si avvicina l'attesissimo playoff mondiale che vedrà l'Italia di Gattuso impegnata a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Gli Azzurri partono favoriti, ma guai a sottovalutare la squadra di Michael O'Neill. Ecco tre nomi da tenere d'occhio: da un capitano di una squadra di Premier a un centrocampista goleador, passando per un mancino educatissimo che affronterà al Fiorentina in Conference League. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiali, l'Irlanda del Nord fa paura all'Italia? Tre nomi da tenere d'occhio

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