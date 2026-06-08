Il tecnico della nazionale inglese ha avvertito il giocatore di non considerarsi sicuro del posto da titolare per i Mondiali del 2026. Durante una conferenza stampa, ha dichiarato che la concorrenza nel reparto è forte e che ogni giocatore deve mantenere alte le prestazioni. Bellingham, finora uno dei punti fermi, è stato esortato a continuare a lavorare duramente per garantirsi una maglia da titolare. Nessuna comunicazione ufficiale sulla formazione definitiva.

2026-06-08 15:14:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il tecnico dell’Inghilterra Thomas Tuchel afferma che a Jude Bellingham non è garantito un posto nella sua formazione titolare per la Coppa del Mondo, insistendo che la competizione per i posti è più forte che mai all’interno della sua squadra. Il centrocampista del Real Madrid rimane uno dei giocatori chiave dell’Inghilterra, ma Tuchel ritiene di avere fino a 15 calciatori in grado di giocare da titolare con l’avvicinarsi del torneo. Alla domanda se Bellingham debba affrontare una battaglia per assicurarsi un ruolo da titolare regolare, Tuchel ha risposto: “Sì, lo fa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Tuchel avverte Bellingham che il posto da titolare dell’Inghilterra è in pericolo ai Mondiali

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