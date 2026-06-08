Oltre le macerie | monsignor Alfredo Battisti e la chiesa friulana davanti al terremoto

Notizia in breve

A 50 anni dal terremoto del Friuli, si ricorda il ruolo dell’allora arcivescovo di Udine. La chiesa friulana ha assistito le zone colpite, organizzando aiuti e supporto. Monsignor Battisti ha guidato le iniziative di soccorso e ricostruzione. Le chiese danneggiate sono state oggetto di interventi di riparazione e recupero. Le chiese e le comunità hanno ricevuto sostegno per riprendersi dalle devastazioni.