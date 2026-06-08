Oltre le macerie | monsignor Alfredo Battisti e la chiesa friulana davanti al terremoto
A 50 anni dal terremoto del Friuli, si ricorda il ruolo dell’allora arcivescovo di Udine. La chiesa friulana ha assistito le zone colpite, organizzando aiuti e supporto. Monsignor Battisti ha guidato le iniziative di soccorso e ricostruzione. Le chiese danneggiate sono state oggetto di interventi di riparazione e recupero. Le chiese e le comunità hanno ricevuto sostegno per riprendersi dalle devastazioni.
Oltre le macerie. Monsignor Alfredo Battisti e la Chiesa friulana davanti al terremoto. A 50 anni dal terremoto del Friuli non va dimenticato il ruolo pregnante dell’allora arcivescovo dell’arcidiocesi di Udine, mons. Alfredo Battisti. Fu figura di riferimento nel guidare spiritualmente e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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