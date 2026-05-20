Terremoto fortissimo Il cimitero si apre nella notte | bare tra le macerie dopo la scossa

Durante la notte si è verificato un terremoto molto intenso che ha causato il crollo di alcune strutture. Nel cimitero si sono aperti dei crepacci e le bare sono finite tra le macerie. La scossa, inizialmente lieve, è stata seguita da un forte rumore di cemento che si frantumava e di pareti che crollavano una dopo l’altra. Il movimento sismico ha durato alcuni secondi, lasciando dietro di sé danni evidenti e un senso di sgomento tra i presenti.

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Per qualche secondo è sembrato che il mondo si piegasse su se stesso. Prima un tremore leggero, quasi impercettibile, poi il boato profondo del cemento che si spezza e il rumore delle pareti che collassano una dopo l’altra. La polvere ha coperto tutto, cancellando i contorni delle cose, mentre le persone uscivano in strada senza capire se stesse finendo o se fosse soltanto l’inizio. Nel caos della notte c’è stato un luogo che più di tutti ha trasformato la paura in qualcosa di irreale: un cimitero che si è improvvisamente aperto davanti agli occhi dei residenti. Tra i vialetti sono rimasti blocchi di cemento distrutti, croci inclinate, fotografie finite a terra e nicchie funerarie sventrate dalla forza della scossa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto fortissimo. Il cimitero si apre nella notte: bare tra le macerie dopo la scossa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Scossa nella notte: continua lo sciame sismico dopo il terremoto più forte Terremoto nella notte, la scossa sveglia i residentiArriva all’improvviso, quando tutto sembra fermo: un rumore sordo, come un colpo lontano, e poi quella sensazione inconfondibile che attraversa il... Forte terremoto di magnitudo 5.9, tombe distrutte e bare finite tra le macerieIl forte terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito il Perù nella serata di martedì 19 maggio 2026 ... msn.com Lavori post terremoto al cimitero. Chiostri e ingresso, 600mila euroIn arrivo 600.000 euro, pari al 20% del contributo complessivo, per l’intervento di riparazione con rafforzamento locale del cimitero di Macerata, soprattutto per i chiostri e l’ingresso su via ... ilrestodelcarlino.it