Oltre l’accoglienza del minore non accompagnato | convegno nazionale al Pala Dean Martin
Il 9 giugno si svolge un convegno nazionale al Pala Dean Martin, dalle 8.30, dedicato alla gestione dei minori non accompagnati. L'evento, organizzato dall'azienda speciale per i servizi sociali di un comune, si concentrerà sul diritto e dovere di integrazione di questi minori. La discussione si focalizzerà su pratiche e responsabilità nell’accoglienza, senza approfondimenti legali o politici specifici. La sala del mare ospiterà i partecipanti per tutta la giornata.
Si terrà il prossimo 9 giugno, dalle 8.30 in poi, il convegno nazionale "Oltre l'accoglienza del minore non accompagnato - Il dirittodovere all'integrazione" organizzato dall’azienda speciale per i servizi sociali del comune di Montesilvano nella sala del mare del Pala Dean Martin.L'evento è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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