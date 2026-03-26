Al pala Dean Martin di Montesilvano il workshop gratuito di autodifesa dedicato alle donne

Sabato 28 marzo si svolgerà al pala Dean Martin di Montesilvano un workshop gratuito di autodifesa rivolto alle donne. L’evento è organizzato dall’Acsi Abruzzo in collaborazione con il Comune di Montesilvano e la commissione pari opportunità. La partecipazione è aperta a tutte le donne interessate a migliorare le proprie capacità di difesa personale.

L'iniziativa si terrà il 28 marzo. L'evento nasce dalla volontà di celebrare la figura femminile non solo come simbolo di sensibilità, ma come motore di cambiamento e resilienza L’evento celebra il ruolo della donna come motore di cambiamento e resilienza, promuovendo le arti marziali come strumento di empowerment per superare gli stereotipi di genere e acquisire sicurezza personale. Durante l’iniziativa, i partecipanti possono sperimentare tecniche di autodifesa sui tatami con il supporto di maestri qualificati. Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione Dossier??Alessandro Matarazzo: “Da sempre l’ente di promozione Acsi supporta la donna, soprattutto nel sostegno di genere contro le violenze di genere, mettendo in campo tutte le risorse a disposizione focalizzandole sul sostegno psicocorporeo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Al pala Dean Martin di Montesilvano il workshop gratuito di autodifesa dedicato alle donne Articoli correlati Torna nel Pala Dean Martin di Montesilvano l'appuntamento con i "concerti aperitivo": il programma completoCinque appuntamenti domenicali con la musica di qualità nel Pala Dean Martin per l'iniziativa gratuita proposta dall'amministrazione di Montesilvano... Un ricco calendario di eventi e manifestazioni per il 2026 nel Pala Dean Martin di MontesilvanoPresentato dal Comune di Montesilvano il calendario degli eventi e delle manifestazioni che interesseranno il Pala Dean Martin nel 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dean Martin di Discussioni sull' argomento Sbarca nel pala Dean Martin di Montesilvano la protesta degli agricoltori di Coldiretti alla presenza del ministro Lollobrigida; Montesilvano, al Pala Dean Martin evento dedicato alle donne; Workshop di difesa personale femminile al Pala Dean Martin di Montesilvano; Montesilvano, tremila agricoltori al Pala Dean Martin. Montesilvano, tremila agricoltori al Pala Dean MartinAl Pala Dean Martin di Montesilvano tremila agricoltori con Coldiretti: recuperati 255 milioni di fondi PAC per l’Abruzzo ... abruzzonews.eu Montesilvano, workshop gratuito di difesa personale femminile al Pala Dean Martin Workshop gratuito di difesa personale dedicato alle donne sabato 28 marzo 2026 al Pala Dean Martin di Montesilvano. L’iniziativa è promossa da ACSI Abruzzo con il Com - facebook.com facebook Tremila agricoltori hanno riempito il Pala Dean Martin a Montesilvano per l’assemblea di Coldiretti, in cui si... x.com