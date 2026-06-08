Oltre la metà delle sezioni scrutinate | Comanducci sempre avanti

Dopo aver scrutinato più della metà delle sezioni, il candidato del centrodestra si trova in testa. Al momento, con 51 sezioni conteggiate, ha ottenuto il 53,83 per cento dei voti. La sua distanza dagli altri candidati si mantiene stabile, confermando la sua posizione di vantaggio. I risultati aggiornati mostrano che oltre la metà delle sezioni analizzate sono già state conteggiate.

Oltre la metà delle sezioni scrutinate: Comanducci conferma la distanza. Dopo 51 sezioni, infatti, il candidato del centro destra si attesata al 53,83 per cento. Ceccarelli insegue, con il 44,17 per cento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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18 sezioni scrutinate, Comanducci sempre in vantaggioDopo aver scrutinato 18 sezioni, il candidato del centrodestra ha ottenuto il 44,46 per cento dei voti.

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