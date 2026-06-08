Oltre 110 motociclisti e 95 moto da Ravenna a Meldola per sostenere la ricerca oncologica
Oltre 110 motociclisti e circa 95 moto sono partiti da Ravenna e sono arrivati a Meldola nella giornata di domenica, partecipando all’evento benefico Born To Smile 2026. Organizzato dal Moto Club Born To Dream Ravenna, l’iniziativa ha avuto come obiettivo la raccolta fondi destinata alla ricerca scientifica nel campo oncologico. La manifestazione ha visto una lunga scia di motori attraversare la Romagna, coinvolgendo appassionati e sostenitori.
Una lunga scia di motori, passione e solidarietà ha attraversato la Romagna nella giornata di domenica in occasione del Born To Smile 2026, l'evento benefico organizzato dal Moto Club Born To Dream Ravenna che quest'anno ha scelto di dedicare la propria raccolta fondi alla ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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