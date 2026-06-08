Oltre 110 motociclisti e 95 moto da Ravenna a Meldola per sostenere la ricerca oncologica

Notizia in breve

Oltre 110 motociclisti e circa 95 moto sono partiti da Ravenna e sono arrivati a Meldola nella giornata di domenica, partecipando all’evento benefico Born To Smile 2026. Organizzato dal Moto Club Born To Dream Ravenna, l’iniziativa ha avuto come obiettivo la raccolta fondi destinata alla ricerca scientifica nel campo oncologico. La manifestazione ha visto una lunga scia di motori attraversare la Romagna, coinvolgendo appassionati e sostenitori.