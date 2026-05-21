Grande successo per il decennale del Premio Sos | oltre 450 persone a Caravaggio per sostenere la ricerca oncologica

Venerdì 15 maggio, nella Cascina San Carlo di Caravaggio, si è svolta la Cena di Gala organizzata dall’Associazione S. per celebrare il decennale del Premio S.o.s. Più di 450 persone hanno preso parte all’evento, che ha visto la partecipazione di volontari, sostenitori e rappresentanti del territorio. Durante la serata sono stati presentati i risultati raggiunti in ambito di ricerca oncologica e sono stati premiati alcuni protagonisti del settore. La manifestazione si è conclusa con un momento di socializzazione e raccolta fondi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui