Grande successo per il decennale del Premio Sos | oltre 450 persone a Caravaggio per sostenere la ricerca oncologica
Venerdì 15 maggio, nella Cascina San Carlo di Caravaggio, si è svolta la Cena di Gala organizzata dall’Associazione S. per celebrare il decennale del Premio S.o.s. Più di 450 persone hanno preso parte all’evento, che ha visto la partecipazione di volontari, sostenitori e rappresentanti del territorio. Durante la serata sono stati presentati i risultati raggiunti in ambito di ricerca oncologica e sono stati premiati alcuni protagonisti del settore. La manifestazione si è conclusa con un momento di socializzazione e raccolta fondi.
Caravaggio. Venerdì 15 maggio, la Cascina San Carlo di Caravaggio ha ospitato la Cena di Gala dell’ Associazione S.O.S. – Solidarietà Oncologica e Sociale. È stata una serata speciale e molto partecipata, con oltre 450 persone riunite per celebrare un traguardo importante: la decima edizione del Premio per la Ricerca Oncologica. Il cuore dell’Associazione: la solidarietà A fare gli onori di casa e ad aprire la serata è stato il dott. Andrea D’Alessio, vicepresidente e anima fondatrice dell’Associazione. Il suo messaggio ha voluto ribadire l’obiettivo concreto del loro impegno: “Aiutare la ricerca deve significare aiutare concretamente chi la ricerca la fa davvero. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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