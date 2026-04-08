Ricerca oncologica l' Irst di Meldola brilla in Italia | è primo per numero di pazienti arruolati in cure innovative

L’Istituto di ricerca e cura a Meldola si distingue in Italia per aver arruolato il maggior numero di pazienti in studi clinici su terapie innovative contro il cancro. La struttura, situata nella Romagna, continua a svolgere un ruolo di primo piano nel settore della ricerca oncologica, attirando l’attenzione per la quantità di partecipanti coinvolti e per la sua attività di sperimentazione. La sua posizione si conferma come un punto di riferimento per la lotta contro i tumori.

C'è un cuore che batte nel cuore della Romagna, ed è quello della ricerca scientifica di frontiera. L’Irst Irccs di Meldola si conferma ancora una volta un’eccellenza assoluta nel panorama sanitario italiano, posizionandosi ai vertici nazionali per la sua capacità di trasformare la ricerca in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

L’Asl punta sulla ricerca clinica “Risparmio e cure innovative“Grande interesse e una forte spinta verso l’innovazione e l’accesso precoce a nuove terapie, con vantaggi importanti per i pazienti.

L'Università di Pisa investe 1,8 milioni di euro su idee di ricerca innovative: al via i Progetti Esplorativi di RicercaUn investimento da 1 milione e 800mila euro per dare spazio a idee nuove e rafforzare il ruolo della ricerca universitaria e rispondere ai grandi...

Temi più discussi: Tumore del polmone, all'IRST di Meldola il punto sulle nuove frontiere di cura; Il Rotaract Club di Lugo dona 1.000 euro all’Irst di Meldola per la ricerca sul tumore polmonare; Da un match di esibizione di tennis una generosa donazione all'Irst per la ricerca sul carcinoma polmonare; Lo sport a sostegno della ricerca: dal Rotaract la donazione all'Irst per la cura del cancro al polmone.

Il Rotaract Lugo dona 1.000 euro all’IRST di Meldola per la ricerca sul tumore al polmoneUn gesto concreto a sostegno della ricerca oncologica arriva dal Rotaract Club Lugo, che ha devoluto 1.000 euro all’IRST IRCCS Dino Amadori di Meldola. La ... ravennanotizie.it

Meldola corre per la ricerca: Corri per la Vita unisce sport e solidarietàUn plauso è arrivato anche dal sindaco Roberto Cavallucci: Corri per la vita è un bellissimo titolo, che richiama solidarietà, attenzione alla salute e sostegno concreto alla ricerca. Questa ... forli24ore.it

L’arte a sostegno dell’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola. Infatti grazie a un’asta di venti sculture di stoffa ferma posta... - facebook.com facebook