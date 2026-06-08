Olanda-Uzbekistan 2-1 Francia-Irlanda del Nord 3-1 | Malen titolare Koné in campo nel finale

Notizia in breve

Durante le amichevoli internazionali in preparazione al Mondiale, l’Olanda ha battuto l’Uzbekistan 2-1, con Malen titolare e in campo fino al 65º minuto. La Francia ha invece superato l’Irlanda del Nord 3-1, con Koné che ha giocato nel finale. Entrambi i giocatori della Roma hanno partecipato alla partita, con Malen che ha iniziato da titolare e Koné che è entrato nel secondo tempo.