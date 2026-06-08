Olanda-Uzbekistan 2-1 Francia-Irlanda del Nord 3-1 | Malen titolare Koné in campo nel finale

Da sololaroma.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le amichevoli internazionali in preparazione al Mondiale, l’Olanda ha battuto l’Uzbekistan 2-1, con Malen titolare e in campo fino al 65º minuto. La Francia ha invece superato l’Irlanda del Nord 3-1, con Koné che ha giocato nel finale. Entrambi i giocatori della Roma hanno partecipato alla partita, con Malen che ha iniziato da titolare e Koné che è entrato nel secondo tempo.

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Serata di amichevoli internazionali in vista del Mondiale per due giallorossi. Donyell Malen ha giocato da titolare con l’ Olanda nel 2-1 sull’ Uzbekistan di Shomurodov, scendendo in campo dal primo minuto e restando in campo fino al 65?, quando al suo posto è entrato Brobbey. Qualche ora dopo, Manu Koné si è aggregato alla Francia di Didier Deschamps nella sfida contro l’ Irlanda del Nord, terminata 3-1: il centrocampista giallorosso è entrato all’ 83? al posto di Tchouaméni, a risultato già ampiamente acquisito. Malen titolare con gli Orange: in campo anche Summerville. Per Malen la serata con la nazionale olandese conferma il suo status di titolare fisso negli Orange, con una prestazione di oltre un’ora prima del cambio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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